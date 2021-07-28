Политолог Дмитрий Корнейчук в эфире украинского телеканала NewsOne заявил, что Украину ждет дефицит газа после открытия «Северного потока — 2». Это заставит власти просить «на коленях» топливо у России.

Корнейчук считает, что страна будет ощущать проблемы с газом даже в том случае, если сохранится транзит в объеме 15-20 миллиардов кубометров. Эксперт отметил, что Украина уже шесть лет покупает «мифический» газ у Европы, который на самом деле представляет собой российский газ из транзитной трубы.

«В итоге все закончится через пару лет такой вещью: или мы чуть ли не коленях поползем договариваться с Москвой о том, чтобы нам оставили хоть какой-то транзит газа, чтобы мы у себя поддерживали газоснабжение; или мы просто останемся без газа. Об этом власть не говорит и нагло нас обманывает», — сказал Корнейчук.

Политолог отметил, что когда Россия снизит транзит газа до минимума, тогда в украинских домах не будет топлива.

Ранее США достигли договоренностей с Германией по «Северному потоку — 2». Соглашение позволяет России достроить газопровод без дополнительных санкций против его строителей.