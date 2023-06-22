Мир 22 июня 2023, 13:34 Украинцев оставили без книг из России и Белоруссии Президент Украины Зеленский подписал закон о запрете ввоза книг из России и Белоруссии РИА «Новости»

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Закон о запрете ввоза книг из России и Белоруссии подписал президент Украины Владимир Зеленский. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

Украинский лидер отметил, что направил документ на проверку в Евросоюз. По его словам, важно не допустить нарушения прав языковых меньшинств, которые прописаны в рекомендациях по заявке страны для вступления в ЕС.

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«Подписал закон „О внесении изменений в некоторые законы Украины об установлении ограничений на ввоз и распространение издательской продукции“. <…> Считаю закон правильным», — написал Зеленский.

Депутаты Верховной рады в прошлом году приняли закон, вводящий запрет на ввоз в страну литературы антиукраинского содержания. Список опальной литературы внесли в специальный реестр. Остальные книги разрешили ввозить только для личного пользования. Но ввоз литературы на Украину запрещали и до этого.

В 2020 году в страну не пустили шесть детских книг из России под предлогом пропаганды «коммунистического тоталитарного режима и его символики». Речь шла в том числе о развивающих книжках для детей до трех лет.