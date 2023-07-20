Мир 20 июля 2023, 02:39 Украинцев назвали «расходным материалом» в противостоянии Запада с Россией Аналитик Джатрас: украинцы — расходный материал для Запада в провокациях против России РИА «Новости»

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Украинцы являются расходным материалом для Запада, использующего их против России. Такое мнение в эфире программы Redacted News высказал американский аналитик в области внешней политики Джеймс Джатрас.

По мнению эксперта, западным странам совершенно наплевать на саму Украину и ее народ.

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«Украина здесь ни при чем, ни при чем и украинцы, они просто расходный материал», — пришел к выводу аналитик.

С Джатрасом согласился американский журналист Клейтон Моррис. Он заявил, что Запад просто ищет новые способы развязать «мировую войну». Репортер добавил, что ни США, ни НАТО Украина совершенно не волнует. Страну просто используют, чтобы спровоцировать Россию, убежден Моррис.

Ранее Пентагон сообщил, что Украина получит новый пакет военной помощи объемом 1,3 миллиарда долларов. Киеву передадут четыре комплекса противовоздушной обороны NASAMS и боеприпасы для них, системы для разминирования, беспилотники Phoenix Ghost и Switchblade.