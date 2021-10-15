Украинцев напугала статья Дмитрия Медведева

Украинский журналист Виталий Портников заявил, что статья бывшего президента России Дмитрия Медведева является сигналом Кремля для президента Владимира Зеленского. На Украине материал Медведева назвали черной меткой, сообщил сайт телеканала «Еспресо».

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев выразил мнение о том, что договариваться с нынешними украинскими властями бессмысленно. На Украине увидели в сообщении угрозу.

Украинский журналист Виталий Портников заявил, что статья Дмитрия Медведева согласована с Кремлем и якобы отражает мнение российского президента Владимира Путина о президенте Украины Владимире Зеленском. По мнению Портникова, это то, о чем Путин пока не хочет говорить напрямую.

«Что же касается самого Зеленского, то не нужно сомневаться — в Кремле его теперь ненавидят. И считают даже не врагом — считают предателем „русского мира“», — написал украинский журналист.

Виталий Портников написал, что теперь Владимира Зеленского и его соратников якобы постараются уничтожить, но сам украинский президент старается не замечать этой опасности.

Дмитрий Медведев заявил, что России нужно дождаться появления на Украине «вменяемого руководства». Заместитель председателя Совета безопасности России отметил, что Москва умеет ждать.