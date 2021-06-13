Украинцев напоили бесплатным пивом в честь разгрома сборной России в первом матче Евро-2020

Организаторы бесплатно наливали пиво участникам Lviv Fan Festival во Львове за каждый мяч в ворота сборной России от бельгийцев в первом матче Евро-2020. В Сети появилось видео, как украинцы вместе со сборной Бельгии празднуют гол, а диктор объявляет об угощении.

В подписи к ролику говорится, что пиво льется рекой. Ранее организаторы анонсировали эту акцию в Instagram.

Накануне сборная России провела первый матч на чемпионате Европы — наши футболисты в Санкт-Петербурге встретились с бельгийцами и проиграли с разгромным счетом 0:3. Нападающий сборной Бельгии Ромелу Лукаку вчера забил два гола. Первый мяч он послал в сетку ворот Антона Шунина на 10-й минуте встречи после ошибки защитника Андрея Семенова.

Капитан сборной России Артем Дзюба объяснил это поражение. По его словам, после уверенного начала матча последовала глупая ошибка, которая не дала российским футболистам вернуться в игру.