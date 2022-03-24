С украинцев планируют снять ответственность за применение оружия против российских военнослужащих. Депутаты Рады уже подготовили поправки в Уголовный кодекс страны.

Законопроект внесла на рассмотрение группа законодателей во главе с депутатом партии «Слуга народа» Сергеем Ионушасом, сообщило украинское издание «Страна.ua».

Изменения парламентарии хотят внести в украинский УК и «другие законы». Они определят обстоятельства, при которых жителям Украины не будут вменять «криминальную противоправность деяния», и наделят людей так называемым «боевым иммунитетом в условиях режима военного положения».

Поправки предполагают, что причинившие вред жизни и здоровью действия не окажутся уголовным преступлением, если направлены «отпор и сдерживание вооруженной агрессии Российской Федерации».

На применение пыток законопроект решили не распространять.