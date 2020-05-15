Украинцев начнут массово тестировать на коронавирус

Жителей Украины начнут массово тестировать на коронавирусную инфекцию. Глава страны Владимир Зеленский подписал соответствующий закон.

Как сообщила пресс-служба украинского президента, на прошлой неделе этот закон одобрил парламент. Согласно документу, анализ на инфекцию станет обязательным для людей с признаками коронавируса или контактировавшими с заболевшими.

Регулярное тестирование также станет обязательным для медицинских работников, оказывающих помощь коронавирусным пациентам. Помимо этого, обязательной проверке на инфекцию подлежат сотрудники полиции и военнослужащие Нацгвардии, участвующие в мероприятиях по борьбе с распространением заболевания.

Закон вступает в силу со дня публикации. Он будет действовать еще два месяца после отмены карантина.

Ранее Зеленский заявил, что Украина начинает готовиться к выходу из-под карантина. Правительство готовит решение, нацеленное на предпринимателей и потребителей.

На Украине зафиксировано более 17 тысяч зараженных. Из них погибли 476 человек, согласно данным Университета Хопкинса.