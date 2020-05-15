    15 мая 2020, 20:17

    Украинцев начнут массово тестировать на коронавирус

    Арина Гудилова

    Жителей Украины начнут массово тестировать на коронавирусную инфекцию. Глава страны Владимир Зеленский подписал соответствующий закон.
    Украинцев начнут массово тестировать на коронавирус

    Как сообщила пресс-служба украинского президента, на прошлой неделе этот закон одобрил парламент. Согласно документу, анализ на инфекцию станет обязательным для людей с признаками коронавируса или контактировавшими с заболевшими.

    Регулярное тестирование также станет обязательным для медицинских работников, оказывающих помощь коронавирусным пациентам. Помимо этого, обязательной проверке на инфекцию подлежат сотрудники полиции и военнослужащие Нацгвардии, участвующие в мероприятиях по борьбе с распространением заболевания.

    Закон вступает в силу со дня публикации. Он будет действовать еще два месяца после отмены карантина.

    Ранее Зеленский заявил, что Украина начинает готовиться к выходу из-под карантина. Правительство готовит решение, нацеленное на предпринимателей и потребителей.

    На Украине зафиксировано более 17 тысяч зараженных. Из них погибли 476 человек, согласно данным Университета Хопкинса.