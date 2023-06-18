Мир 18 июня 2023, 08:43 Украинцев мобилизуют в ВСУ даже с врожденным пороком сердца Украинский пленный Виталий: в ВСУ мобилизуют всех, даже с врожденным пороком сердца Официальный сайт президента Украины

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Жителей Украины отправляют на военную службу даже с серьезными заболеваниями. Об этом в беседе с РИА «Новости» рассказал солдат ВСУ Виталий, попавший в плен.

По его словам, в армии он оказался после того, как на работу пришла повестка, а потом приехали военкомы.

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«Они создавали роту охраны, типа теробороны. Там их формировали, чтобы местные школы охранять, больницы, сельсоветы. У меня срочной службы не было, у меня врожденный порок сердца, поэтому меня не взяли в армию на срочную службу», — поделился он.

Мужчина отметил, что в военном билете у него все указано о состоянии здоровья. Но ему пообещали, что он будет «служить дома». Военные комиссары сказали ему, что лучше идти сейчас в тероборону, потому что позже его все равно заберут, несмотря на болезнь, в боевую часть.

«Срочной службы не было у меня, с оружием обращаться не умею, поэтому согласился служить дома, но охранником, грубо говоря, с автоматом», — добавил он.

Такие охранные батальоны создавались по всей стране, но на самом деле они были нужны, чтобы пополнять боевые части. Вот и Виталия перевели в стрелецкий батальон, что уже относится в Вооруженными силами Украины.

В начале июня мужчину отправили под Артемовск забирать солдат. Но он заблудился и попал в плен. По словам Виталия, российские солдаты не стреляли, не были его.

«Спокойно взяли меня. Говорят: „Что ты, потеряшка?“ Я говорю: „Да“. Турист. Так назвали. Не обижали вообще», — заключил пленный.

Ранее пленный боец ВСУ сообщал, что украинскими военнослужащими руководят американские и польские командиры. Ему и сослуживцам часто приходилось видеть натовские шевроны и взаимодействовать с иностранными военными, кроме того, солдат украинской армии обучали отличать знаки различия других стран, входящих в военно-политический блок.