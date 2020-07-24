Украинцев массово задерживают в Чехии
Власти Чехии начали массово отправлять трудовых мигрантов из Украины в пункты временного пребывания для иностранцев и лиц без гражданства. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на зарубежное издание.
Родственники застрявших в Чехии рассказали об условиях в резервации.
«Эти лагеря скорее напоминают тюрьмы, где каждый имеет свою камеру и один телефон на всех. Там тысячи украинцев, которым никто не приходит на помощь», — поделилась Марьяна, чьи родственники застряли в чужой стране.
В стране существует три пункта, где могут разместить украинцев: «Балкова», «Бела Езова» и «Вышни Лготы».
Посольство Украины в Чехии заявило, что лагеря для заробитчан действительно находятся в стране, но содержатся там всего 170 человек, а не тысяча, как говорится.