Украинцев массово задерживают в Чехии

Родственники застрявших в Чехии рассказали об условиях в резервации.

«Эти лагеря скорее напоминают тюрьмы, где каждый имеет свою камеру и один телефон на всех. Там тысячи украинцев, которым никто не приходит на помощь», — поделилась Марьяна, чьи родственники застряли в чужой стране.

В стране существует три пункта, где могут разместить украинцев: «Балкова», «Бела Езова» и «Вышни Лготы».

Посольство Украины в Чехии заявило, что лагеря для заробитчан действительно находятся в стране, но содержатся там всего 170 человек, а не тысяча, как говорится.