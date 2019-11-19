Украинцам запретили ограничивать доступ людей к берегам водоемов

Новый закон предусматривает ограничение для охранных земель, санитарно-защитных зон, а также зон особого режима использования земель.

Также закон действует на участки с гидротехническими сооружениями, объектами повышенной опасности, культурного наследия и природно-заповедного фонда, а также на пансионаты, санатории, детские оздоровительные лагеря и лечебно-оздоровительные учреждения.

Отмечается, что возведение заборов и иных подобных конструкций на побережье закон запрещает.

За нарушение закона будут назначать штрафы либо по суду прекращать право пользования прибрежным земельным участком.