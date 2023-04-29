Мир 29 апреля 2023, 18:14 Украинцам запретили наносить на номерные знаки буквы Z и V МВД Украины запретило наносить на номерные знаки буквы Z и V РИА «Новости»

Читать 360tv в

На Украине запретили производить и использовать комбинации букв Z и V на транспортных номерных знаках. Информацию об этом опубликовали на сайте МВД страны.

Табу наложили на буквы Z и V, их использование отдельно, а также в словах, написанных кириллицей, вместо «З», «С», «В», «Ф».

Реклама

В МВД обратили внимание, что о номерных знаках государственной регистрации для электромобилей речи не идет. Также в ведомстве отметили, что если знак изготовили до того, как новые правила вступили в силу, автовладельцу нужно будет придумать другую комбинацию

Также на номерные знаки в республике нельзя наносить военные символы Украины и других стран или международных организаций, полное или сокращенное название органа госвласти, дискриминационные надписи по языковым, национальным, расовым или религиозным признакам, а также ненормативную лексику.

Такое внимание МВД Украины к латинским буквам Z и V связано с тем, что их наносят на технику подразделений ВС России, которые принимают участие в спецоперации. Эти буквы используют и жители России, которые хотят выразить поддержку проведению СВО. Z означает «За победу», V — «Задача будет выполнена» и «Сила V правде».

В мае прошлого года депутат Мосгордумы Евгений Ступин заявил, что буквы Z и V не считаются официальными воинскими символами. Такой ответ он получил в ответ на запрос в Минобороны.