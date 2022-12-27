Мир 27 декабря 2022, 21:02 Украинцам с бронью от призыва захотели разрешить выезжать за границу Власти Украины планируют разрешить выезд за границу гражданам с бронью от призыва Unsplash

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Украинские власти хотят разрешить гражданам, у которых есть бронь от призыва, выезжать в командировки заграницу. Об этом сообщило местное издание Forbes со ссылкой на главу Минэкономики страны Юлию Свириденко.

«Минэкономики хочет разрешить выезжать в заграничные командировки всем мужчинам призывного возраста, получившим бронирование от воинского призыва», — сказала она.

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Процедуру бронирования планируют принять в ближайшее время. Условия выезда в командировки пока не огласили. Но, по словам Свириденко, новый проект уже отправили на согласование в Кабмин.

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Издание отметило, что под критерии бронирования попадут работники госсектора, предприятий, выполняющих мобилизационные задания, производящих продукцию для ВСУ и имеющих критически важное значение для экономики Украины. Все выезжать за границу не смогут, но предпочтение будут отдавать бизнесменам, добавила глава Минэкономики.

Фонд социального страхования упразднили на Украине. По словам премьер-министра страны Дениса Шмыгаля, это сделали для сокращения расходов государства.