27 июля 2023, 03:10
Украинцам разрешили участвовать в соревнованиях с российскими спортсменами
Минспорта Украины разрешило спортсменам участвовать в соревнованиях с россиянам
На Украине сняли запрет для спортсменов участвовать в международных соревнованиях вместе с представителями России и Белоруссии. С одним условием — россияне и белорусы должны выступать под нейтральным флагом. Об этом сообщили на сайте Министерства молодежи и спорта Украины.
В документе подчеркнули, что по-прежнему сборные страны нельзя отправлять на те состязания, где спортсмены из РФ и Белоруссии соревнуются под своими флагами. Есть еще одно условие: российские и белорусские участники не должны своими публичными выступлениями и действиями «выражать национальную принадлежность», даже если они приехали на турнир в нейтральном статусе.
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Ранее российских спортсменов захотели обязать подписывать так называемые декларации об осуждении спецоперации. Такое условие им могут поставить для допуска к международным соревнованиям. Министр спорта РФ Олег Матыцин заявил, что спортсмены из России не станут принимать участие в соревнованиях на таких условиях.
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