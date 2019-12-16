Украинцам разрешат иметь паспорта других стран. Но не России

Украинское гражданство будут давать без необходимости отказываться от паспортов других стран. Но такое послабление не будет касаться России и «стран миграционного риска».

«Изменение будет в том, что мы не будем требовать выхода из иного гражданства для получения украинского паспорта. Будут некоторые ограничения в отношении стран миграционного риска, к которым относится и государство-агрессор», — сказал в интервью «Европейской правде» глава государственной миграционной службы Украины Максим Соколюк, имея в виду Россию.

По мнению Соколюка, изменение поможет вернуть на родину украинцев, у которых есть паспорта других стран. В то же время глава миграционной службы заявил, что «конституционная норма о „едином гражданстве“ сохранится». По его словам, это означает, что вне зависимости от количества паспортов жителей будут воспринимать только как граждан Украины.

Соколюк добавил, что процедура, допускающая наличие нескольких паспортов, еще не определена.

В то же время он заметил, что одного приглашения недостаточно, украинцам надо создать экономические условия, которые стимулируют возвращение. Соколюк объявил, что сейчас в Польше, Италии, Германии и ряде других стран могут находиться до пяти миллионов этнических украинцев.