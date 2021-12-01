Украинцам разрешат иметь двойное гражданство. Но есть исключения

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что вносит на рассмотрение Верховной рады давно ожидаемый закон о двойном гражданстве. Данный документ не коснется тех, кто имеет гражданство России.

Зеленский при внесении закона о двойном гражданстве для тех, кто входит в украинские диаспоры за рубежом, назвал этот вопрос очень важным. По его мнению, закон коснется 65 миллионов человек. Слова украинского президента привело РИА «Новости».

При этом, по словам главы фракции «Слуга народа» Давида Арахамии, законопроект не затронет украинцев, имеющих российский паспорт.

«Это наше программное обещание и президент подает от себя этот законопроект и мы будем его голосовать. Точно этот документ не будет касаться российского гражданства», — объяснил Арахамия.

Ранее Зеленский отказался считать гражданами своей страны тех, кто попал под санкции Совета национальной безопасности и обороны (СНБО). Его высказывание оценили в Министерстве иностранных дел России. Спикер данного ведомства Мария Захарова назвала такие слова чудовищными.