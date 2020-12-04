В больницах Николаевской области на Украине наблюдается дефицит кислорода. Пациентам приходится идти врукопашную за возможность подышать.

Ситуация с коронавирусом в украинском регионе близка к критической. Во многих больницах закончились койки, не хватает медицинского персонала и кислородных точек. Об этом пишет «Обозреватель» со ссылкой на медиков из Николаева.

«Нужно менять кислородные маски: кому-то стало легче — дай подышать другому. Один лежит с сатурацией ниже 80 и смотрит, как его сосед дышит кислородом. Люди буквально ползут к окнам, чтобы открыть и подышать», — рассказала изданию одна из медсестер.

Пациенты не винят медперсонал. Они понимают, что врачей мало, у некоторых врачей смена длится 2-3 дня, а спать приходится прямо на полу. В палатах на восемь человек находится всего три три кислородных пункта.

«Они делают то, что могут. Но их мало. Они не могут подойти ко всем, кому нужно. А больной не понимает, он кричит, у него истерика, ему плохо, а кислорода на всех нет. Иногда дышали несколько человек по очереди по 10-15 минут от одного пункта. Если кто-то задерживал маску на минуту, то и до рукопашной доходило», — сообщила пациентка одной из больниц Николаева.

На сегодняшний день в Николаевской области более 500 инфицированных на 100 тысяч населения, когда по норме - 40.