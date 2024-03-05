Мир 05 марта 2024, 22:56 Украинцам придется решить, в какой стране они хотят жить — Нарышкин Нарышкин: гражданам Украины придется выбирать, в какой стране они хотят жить Freepik

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Украинцам придется решить, в какой стране им жить. Об этом заявил директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин в интервью для «Соловьев Live» в эфире телеканала «Россия 1».

«Ведь хозяевами территории (Украины) является не Вашингтон, не Лондон, а люди, которые живут на этой земле. <…> Они хозяева, и они определяют, где им жить, в какой стране… Вот это будет демократично — выбор народа», — сказал он.

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Еще в прошлом году колумнист The Washington Post Дэвид Игнатиус заявил, что ситуация на Украине начала серьезно утомлять жителей страны. Журналист отметил, что граждане стали активнее говорить о завершении конфликта. В 2022 году люди были больше уверены в своих силах, а теперь народ понимает, что такое противостояние идет «на истощение».

Игнатиус вспомнил о неразрешимом споре в Раде. Там часть депутатов предложила отказаться от претензий на Крым и призвала реалистично смотреть на сложную обстановку на поле боя. Как заявил тогда парламентарий Алексей Гончаренко*, Украина не способна выстоять «столько, сколько нужно».

* Внесен в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга.