    07 января 2020, 17:08

    Украинцам придется платить за въезд в ЕС

    Анатолий Минкин

    Желающие въехать на территорию Евросоюза граждане Украины со следующего года должны в обязательном порядке проходить авторизацию в специальной системе контроля въезжающих (ETIAS). Как сообщила «Газета.ru», ужесточение правил предусмотрен законом Европейского парламента.

    Регистрация в ETIAS платное и составляет семь евро. Исключение сделали только для детей до 18 лет и граждан старше 70 лет. Для прохождения системы путешественники должны представить данные о себе, билеты и ответить на ряд вопросов о здоровье и прошлых путешествиях.

    Авторизация в ETIAS распространяется только на граждан тех стран, которые освобождены от визовых требований для въезда на территорию Евросоюза. Кроме украинцев системой будут пользоваться жители Канады и Великобритании.

    В конце 2018 года Еврокомиссия заявила, что Украина может лишиться безвизового режима с ЕС из-за нарушения Киевом ряда пунктов соглашения. В частности речь шла о сокращении числа нелегальных мигрантов, которые проникали в Европу через Украину. Также от официального Киева потребовали отказаться от давления на некоммерческие организации, повысить эффективность в борьбе с преступностью и сократить объемы коррупционных нарушений.