Украинцам придется платить за въезд в ЕС

Регистрация в ETIAS платное и составляет семь евро. Исключение сделали только для детей до 18 лет и граждан старше 70 лет. Для прохождения системы путешественники должны представить данные о себе, билеты и ответить на ряд вопросов о здоровье и прошлых путешествиях.

Авторизация в ETIAS распространяется только на граждан тех стран, которые освобождены от визовых требований для въезда на территорию Евросоюза. Кроме украинцев системой будут пользоваться жители Канады и Великобритании.

В конце 2018 года Еврокомиссия заявила, что Украина может лишиться безвизового режима с ЕС из-за нарушения Киевом ряда пунктов соглашения. В частности речь шла о сокращении числа нелегальных мигрантов, которые проникали в Европу через Украину. Также от официального Киева потребовали отказаться от давления на некоммерческие организации, повысить эффективность в борьбе с преступностью и сократить объемы коррупционных нарушений.