Украинцам предрекли воровство российского газа

Высокие цены на газ и нехватка собственного топлива в хранилищах поставили Украину в сложные условия в этот отопительный период. События могут развиваться по двум сценариям: оптимистичный: закупка газа для покрытия дефицита на европейском рынке по высоким ценам, пессимистичный — воровство российского газа и полностью остановленный транзит. Об этом в своей колонке издания «Зеркало недели» написал бывший глава «Нафтогаза» Андрей Коболев.

Он отметил, что прошлый год для мирового газового рынка стал поворотным. Сложилось сразу несколько факторов: восстановление глобальной экономики, отказ от угля в пользу «чистого метана», завершение строительства газопровода «Северный поток — 2». Все эти факторы привели к тому, что цены на газ в Европе начали устанавливать рекорды.

«Волна роста цен не могла не прийти и в Украину с учетом ее полной интеграции в европейский газовый рынок. Согласно данным Украинской энергетической биржи на дату написания этой статьи, „приведенная стоимость природного газа на европейских хабах до границы Украины“ приблизилась к 90 тысячам гривен (246 тысяч рублей) за тысячу кубометров», — написал Коболев.

Он отметил, что в отопительный период Украина вошла с минимальными запасами газа в хранилищах, низким уровнем собственной добычи и дефицитом бюджета «Нафтогаза». При таких условиях необходимо импортировать от двух до трех миллиардов кубометров сырья только в первом квартале 2022 года. В этой ситуации власти Украины могут пойти двумя путями.

По оптимистичному сценарию «Нафтогаз» закупит достаточные объемы газа для покрытия дефицита. Но за свой счет компания сделать этого не сможет, поэтому здесь нужно ждать вливаний от государства.

«Покупать „Нафтогазу“ придется по любой цене, даже если она снова вернется на уровень выше 2000 долларов за тысячу кубометров. Таким образом, государству придется изыскать от двух до шести миллиардов для поддержки крупнейшей компании страны», — пояснил эксперт.

По его оценке ущерб от этого сценария составит от 1,5 до 5,3 миллиардов долларов для государственного бюджета.

При пессимистичном сценарии власти отказываются от выделения денег, потребление газа растет и компенсировать его реверсными поставками из Европы не получится. В этом сценарии Украина начнет отбор российского газа из транзита. Иными словами, ворует. Предсказать ущерб в этой ситуации несложно. Россия останавливает транзит и разрывает контракт. После этого полностью отказывается от поставок через украинский маршрут и запускает «Северный поток — 2» при согласии западных стран.

«Я очень надеюсь, что погода будет к нам благосклонна, и мы ограничимся оптимистичным сценарием. Как гласит известная пословица, „если проблему можно решить за деньги, то это не проблема, это расходы“» — подытожил Андрей Коболев.

Наступивший 2022 год сырьевые биржи встретили новым ростом цен на газ. В ходе первых торгов цена европейских фьючерсов с поставкой энергоносителя в феврале составила 933 доллара за тысячу кубометров. Это на 13% выше, чем было 31 декабря.