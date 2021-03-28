Украинцам предрекли неизбежное снижение пенсии

Пенсия жителей Украины будет постепенно снижаться. По данным Международной организации труда, соотношение размера пенсии к получаемой человеком зарплате должно быть не ниже 40%. Однако на Украине выплачивается только 29%.

В Министерстве социальной политики страны сообщили, что в будущем процент будет только падать, уточнил сайт «Украина.ру». В частности, с 29% коэффициент упадет до 18%. Падение размеров пенсионных выплат неизбежно из-за демографической ситуации. Так считают в ведомстве.

Пенсионная система в том виде, которая сейчас существует на Украине, может нормально функционировать, если взносы будут платить минимум в два раза больше жителей, чем получают пенсии. Сейчас в Пенсионный фонд отчисляют 13 миллионов работающих при 11,1миллиона пенсионеров.

Кабмин прогнозирует, что к 2050 году работающих украинцев станет меньше — 9,7 миллиона человек, а пенсионеров больше — 11,7 миллиона. Поэтому повышаться пенсии не будут. Зато чиновники предлагают украинцам самостоятельно копить на пенсию.

Ранее Украине предрекли превращение в пустыню. Вместо лесов и полей появятся пустыни, если власти не запустят программу декарбонизации, при которой снижаются выбросы углекислого газа.