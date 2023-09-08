Мир 08 сентября 2023, 03:19 Украинцам предрекли коммунальный коллапс этой зимой «Страна»: украинцев предупредили о приближении коммунального коллапса Freepik

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Украинские специалисты заявили о скором появлении «коммунального коллапса» из-за проблем с газом. Об этом сообщило издание «Страна».

В материале отметили, что с началом осеннего сезона на Украине стали массово отключать горячее водоснабжение: в Хмельницкой, Волынской, Львовской, Черниговской, Тернопольской и других областях страны.

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В коммунальных службах гражданам объяснили, что частые отключения воды связаны с газовыми проблемами.

«Дело в том, что с 1 сентября „Нафтогаз Трейдинг“ попросту выбросил тепловиков с торговой площадки, а местные газовщики начали ходить по предприятиям и перекрывать им газ. То есть греть воду попросту нечем», — сказано в публикации.

Исполнительный директор Ассоциации городов Украины Александр Слобожан заявил, что отключение теплой воды — это лишь «первый звоночек» будущих трудностей, которые вызовут «коммунальный коллапс». По его словам, грядущий отопительный сезон «будет сверхсложным».

Ранее секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов признал, что в стране не смогут защитить все энергетические объекты зимой. Он добавил, что для защиты делают все возможное.