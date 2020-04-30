Украинцев ждет гибель, если в стране не появится сильный лидер, который будет действовать в интересах народа. Сейчас власть Украины захлестнула новая волна западной экспансии.

«Мы будем уничтожаться и погибать, пока в стране не появится лидер, который сможет собрать страну, навести порядок, у которого будет четкая мотивация действовать в интересах украинского народа, который не будет отвлекаться на возгласы европейских и американских партнеров», — заявил депутат Верховной рады от фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» Илья Кива в эфире телеканала NewsOne.

Кива считает, что Запад снова начал внедрять своих агентов в украинскую власть. В качестве примера он привел новую историю с Михаилом Саакашвили. По его словам, МВФ поставило Украине условие выдачи кредита. Для этого нужно пустить экс-президента Грузии в украинское правительство. В Раде сейчас происходит то же самое, считает Кива.

Ранее бывший депутат Верховной рады Анна Герман заявила, что Украине может прийти конец после пандемии, так как власти страны сейчас больше беспокоят деньги от МВФ, чем борьба с инфекцией.

На прошлой неделе президент Украины Владимир Зеленский предложил Саакашвили стать вице-премьером по реформам. Бывший глава Одесской области заявил, что поддерживает нынешнего украинского лидера и связал Зеленского и его команду с большими надеждами для Украины.