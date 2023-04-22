Мир 22 апреля 2023, 15:27 Украинцам предрекли двойной рост тарифов на электроэнергию Klymenko Time: электроэнергия на Украине может подорожать почти вдвое electricity

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Тарифы на электроэнергию на Украине могут подняться почти в два раза. Об этом сообщило украинское издание Klymenko Time со ссылкой на главу Нацкомиссии по госрегулированию в сферах энергетики и коммунальных услуг Константина Ущаповского.

По его словам, рассматривается два варианта увеличения тарифов. В первом стоимость за один киловатт-час поднимут до 2,40 гривны, во втором до 2,80 гривны. При этом сейчас украинцы платят за один киловатт-час 1,44 гривны, если потребление составляет меньше 250 киловатт-час. Ущаповский пояснил, что мера вызвана большой стоимостью восстановления энергетической инфраструктуры страны.

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Между тем украинская энергетическая компания «Укрэнерго» 22 апреля самовольно прекратила экспорт электроэнергии в Словакию. Этот шаг не был согласован с органами государственной власти, сообщил RT.

Ранее Нацбанк Украины сообщил, что инфляция украинской валюты в 2022 году превысит отметку в 20%. Правительство страны при этом намерено поддерживать уровень цен с помощью снижения налогов, временной фиксации курса гривны, цен на ЖКХ и регулирования стоимости ряда продуктов.