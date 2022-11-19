19 ноября 2022, 18:39
Украинцам предложили уехать из страны ради экономии электроэнергии
Гендиректор ДТЭК Тимченко призвал украинцев уехать из страны для экономии электричества
Украинцам лучше по возможности уехать из страны ради экономии электроэнергии, заявил гендиректор крупнейшей частной энергетической компании ДТЭК Максим Тимченко. Его процитировал украинский канал ТСН в Telegram.
Тимченко заметил, что будет хорошо, если люди «смогут найти альтернативное место жительства еще на три-четыре месяца» — это принесет пользу энергосистеме. А от ее работы зависит наличие электричества не только в домах, но и в больницах, где спасают раненых.
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Гендиректор ДТЭК напомнил, что на Украине пострадала почти половина объектов энергетической инфраструктуры.
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Ранее стало известно, что Украина попросила Запад о помощи в восстановлении энергоснабжения. «Царьград» со ссылкой на американские СМИ сообщил, что у украинских энергетиков недостаточно запчастей, чтобы вернуть жителям свет и тепло, поэтому страна в очередной раз включила «режим попрошайки».
Объекты военного управления и связанные с ними энергетический объекты Украины являются целями ВС России. Судя по отчетам Минобороны, регулярные удары попадают в намеченные цели.
Электричество
Украина
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