Мир 19 ноября 2022, 18:39 Украинцам предложили уехать из страны ради экономии электроэнергии Гендиректор ДТЭК Тимченко призвал украинцев уехать из страны для экономии электричества freepik

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Украинцам лучше по возможности уехать из страны ради экономии электроэнергии, заявил гендиректор крупнейшей частной энергетической компании ДТЭК Максим Тимченко. Его процитировал украинский канал ТСН в Telegram.

Тимченко заметил, что будет хорошо, если люди «смогут найти альтернативное место жительства еще на три-четыре месяца» — это принесет пользу энергосистеме. А от ее работы зависит наличие электричества не только в домах, но и в больницах, где спасают раненых.

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Гендиректор ДТЭК напомнил, что на Украине пострадала почти половина объектов энергетической инфраструктуры.

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Ранее стало известно, что Украина попросила Запад о помощи в восстановлении энергоснабжения. «Царьград» со ссылкой на американские СМИ сообщил, что у украинских энергетиков недостаточно запчастей, чтобы вернуть жителям свет и тепло, поэтому страна в очередной раз включила «режим попрошайки».

Объекты военного управления и связанные с ними энергетический объекты Украины являются целями ВС России. Судя по отчетам Минобороны, регулярные удары попадают в намеченные цели.