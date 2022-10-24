Украинцам предложили сменить алфавит на латиницу | 360°

Мир 24 октября 2022, 19:19 Украинцам предложили сменить алфавит на латиницу Петиция о переходе алфавита на латиницу появилась на сайте президента Украины

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Петицию о переходе украинского алфавита на латиницу опубликовали на сайте президента Украины. Для ее рассмотрения Владимиром Зеленским необходимо набрать не менее 25 тысяч голосов, сообщил ТАСС.

«Прошу рассмотреть возможность перехода украинского алфавита на латиницу в пределах современного английского алфавита. Причины для такого перехода очевидны», — отмечено в тексте петиции.

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Авторы обращения не стали указывать конкретных причин для предлагаемых ими мер, но заверили, что их уже достаточное количество. Пока что петиция набрала более 20 голосов.

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Соответствующую идею ранее озвучил секретарь Совета национальной безопасности Украины (СНБО) Алексей Данилов. По его словам, отказ от кириллицы необходимо поднять на широкое обсуждение, однако эту идею в стране восприняли отрицательно.

Ранее жители Украины создали петицию, в которой призывали президента страны Владимира Зеленского сменить стиль одежды. Украинский лидер и члены кабмина все чаще стали приезжать на официальные мероприятия в одежде стиля милитари. Авторы документа напомнили, что президент и его внешний вид являются «лицом государства».