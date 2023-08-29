Мир 29 августа 2023, 19:58 Украинцам предложили путь спасения от геноцида Зеленского Экс-советник второго президента Украины Соскин назвал выборы спасением страны РИА «Новости»

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Новые выборы президента Украины станут спасением страны от власти, которая утопила жителей в крови. Об этом в эфире своего YouTube-канала заявил бывший советник второго президента Украины Олег Соскин.

Он отметил, что сложившуюся сегодня в стране атмосферу можно назвать геноцидом, ответственность за который полностью лежит на главе государства.

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«Как Зеленский вообще спит? Они должны в крови захлебываться: он, [глава офиса президента Андрей] Ермак, [главнокомандующий ВСУ Валерий] Залужный», — заявил Соскин.

Бывший советник Леонида Кучмы добавил, что единственным выходом для страны может стать отмена военного положения, переговоры с Россией и проведение новых президентских выборов, которые смогут отстранить от власти действующий режим. По его словам, целью этого пути станет выживание Украины.

Ранее советник офиса президента Украины Михаил Подоляк исключил возможность проведения выборов в этом году, когда жители страны должны проголосовать за новый состав государственного парламента. Он напомнил, что закон о военном положении не предусматривает проведение выборов. Подоляк указал и на невозможность провести голосование на передовой, где находится более миллиона человек. Также они не смогут выйти в качестве кандидатов.

Выборы в Верховную раду Украины состоятся 29 октября. Нового главу государства жители должны выбрать в конце марта следующего года.