Украинцам предложат пройти всенародный опрос в день голосования, 25 октября
Проведение опроса анонсировал украинский президент Владимир Зеленский в видеообращении, которое транслировали на телеканалах страны. Об этом сообщил «Интерфакс».
«Я задам тебе пять важных вопросов о том, что мы обсуждаем на улице, на кухне и в Интернете, о чем спорим с друзьями, родителями или таксистами, о том, о чем раньше нас никогда не спрашивали», — сказал Зеленский, обращаясь к украинцам.
Какие именно предложат вопросы, глава государства уточнять не стал, пообещав рассказать об этом позже.
Зеленский напомнил, что в данный момент в Верховной раде готовятся закрепить народовластие на законодательном уровне. Президент Украины назвал этот механизм важным.
Местные выборы на Украине запланированы на 25 октября.
Ранее Владимир Зеленский заявил, что уйдет с президентского поста, если ему не удастся закончить войну в Донбассе.