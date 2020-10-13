Украинцам предложат пройти всенародный опрос в день голосования, 25 октября

На Украине в день голосования на местных выборах, которые состоятся 25 октября, проведут всенародный опрос. Гражданам страны предложат ответить на пять вопросов. Какими они будут, пока не известно.

Проведение опроса анонсировал украинский президент Владимир Зеленский в видеообращении, которое транслировали на телеканалах страны. Об этом сообщил «Интерфакс».

«Я задам тебе пять важных вопросов о том, что мы обсуждаем на улице, на кухне и в Интернете, о чем спорим с друзьями, родителями или таксистами, о том, о чем раньше нас никогда не спрашивали», — сказал Зеленский, обращаясь к украинцам.

Какие именно предложат вопросы, глава государства уточнять не стал, пообещав рассказать об этом позже.

Зеленский напомнил, что в данный момент в Верховной раде готовятся закрепить народовластие на законодательном уровне. Президент Украины назвал этот механизм важным.

Местные выборы на Украине запланированы на 25 октября.

Ранее Владимир Зеленский заявил, что уйдет с президентского поста, если ему не удастся закончить войну в Донбассе.