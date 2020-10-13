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    13 октября 2020, 10:42

    Украинцам предложат пройти всенародный опрос в день голосования, 25 октября

    Александра Ломейко

    На Украине в день голосования на местных выборах, которые состоятся 25 октября, проведут всенародный опрос. Гражданам страны предложат ответить на пять вопросов. Какими они будут, пока не известно.
    Украинцам предложат пройти всенародный опрос в день голосования, 25 октября

    Проведение опроса анонсировал украинский президент Владимир Зеленский в видеообращении, которое транслировали на телеканалах страны. Об этом сообщил «Интерфакс».

    «Я задам тебе пять важных вопросов о том, что мы обсуждаем на улице, на кухне и в Интернете, о чем спорим с друзьями, родителями или таксистами, о том, о чем раньше нас никогда не спрашивали», — сказал Зеленский, обращаясь к украинцам.

    Какие именно предложат вопросы, глава государства уточнять не стал, пообещав рассказать об этом позже.

    Зеленский напомнил, что в данный момент в Верховной раде готовятся закрепить народовластие на законодательном уровне. Президент Украины назвал этот механизм важным.

    Местные выборы на Украине запланированы на 25 октября.

    Ранее Владимир Зеленский заявил, что уйдет с президентского поста, если ему не удастся закончить войну в Донбассе.