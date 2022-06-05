Украинцам показали Путина вместо футбола

Ряд украинских телеканалов в воскресенье, 5 июня, показал новости российского ТВ вместо футбольного матча с участием сборной страны против команды Уэльса. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на данные украинских пользователей соцсетей.

Сборная Украины по футболу в воскресенье играла в финальном матче раунда плей-офф за выход на чемпионат мира 2022 года в Катаре со сборной Уэльса. Однако ряд украинских телезрителей вместо этого увидели репортажи из ДНР, а также отрывок из свежего интервью президента РФ Владимира Путина, которое он дал корреспонденту телеканала «Россия 1» Павлу Зарубину.

Российские новости транслировали телеканалы «Футбол-1» и «Футбол-2», а также каналы онлайн-сервиса Oll.tv. Последний извинился перед зрителями за «причиненные неудобства» в своих соцсетях. Представители сервиса заявили, что платформа подверглась хакерской атаке.

Сборная Украины проиграла сборной Уэльса и не попала на чемпионат мира по футболу — 2022. Единственный гол в матче в свои же ворота забил капитан украинцев Андрей Ярмоленко.