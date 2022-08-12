Украинцам подарили 100 тысяч бесплатных билетов в Европу

Венгерский лоукостер Wizz Air предложил жителям Украины 100 тысяч бесплатных билетов в страны Евросоюза. Об этом сообщило издание УНН.

«В этот раз компания (Wizz Air) выделила 100 тысяч билетов. Бронирование билетов уже открыто и продлится до 8 декабря. Украинцы смогут забронировать рейсы более чем на 800 направлений при наличии загранпаспорта и международного сертификата вакцинации от COVID-19», — говорится в новости.

По информации издания, в доступные направления включены полеты в Европу, Соединенное Королевство и Грузию, соответственно и обратно из этих стран.

Начавшая летать в Российскую Федерацию в декабре 2021 года авиакомпания Wizz Air Abu Dhabi прекратила полеты в Москву и Краснодар уже через три месяца.

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