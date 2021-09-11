Украинцам открыли глаза на обман с закупкой российского газа

Украина переплачивает за российский газ из-за того, что отказывается от прямых закупок. Об этом напомнила депутат Верховной рады Анна Скороход. Она выступила в эфире телеканала «Наш».

Народная избранница обратила внимание, что власти обманывают украинцев, фактически накручивая цену на российский газ, потому что он поступает в страну не напрямую, а по реверсу. Платить за голубое топливо приходится третьим странам, перекупая его у Европы.

«То есть газ идет из России в ту же Словакию, у которой мы этот газ покупаем», — сказала Скороход.

Украина таким образом просто доплачивает за транзит туда и обратно, но это все тот же российский газ. Эта схема невыгодна для страны, объяснила депутат. Она призвала договориться с Россией о прямых закупках, которые прекратились с 2015 года.

Ранее в Раде заявили, что цены на газ для населения страны могут вырасти после запуска газопровода «Северный поток — 2». Депутат от «Батькивщины» Алексей Кучеренко выразил опасение, что это приведет к сокращению объемов транзита.