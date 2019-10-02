  • Украинцам начали массово выдавать иностранные паспорта

    02 октября 2019, 14:34

    Дарья Бунякова

    Граждане Украины стали массово получать паспорта Польши, России, Венгрии и Румынии. В связи с этим украинская Генеральная прокуратура начала расследование, сообщает телеканал «112 Украина».
    Украинцам начали массово выдавать иностранные паспорта

    Жители Донбасса подали почти 90 тысяч заявлений на российское гражданство

    Подробнее

    Для проведения расследования Генпрокуратура получила доступ к документам Совета национальной безопасности и обороны Украины. Отмечается, что бумаги содержат некую государственную тайну и информацию о выдаче иностранных паспортов гражданам.

    Все переданные документы были собраны с апреля по сентябрь 2019 года. Они поступали от СБУ, Минобороны, МВД и Госпогранслужбы.

    Доступ предоставили по решению Печерского районного суда Киева. Постановление не подлежит обжалованию и будет действовать в течение месяца. Если СНБО не передаст документы, что в будут проведены соответствующие обыски.

    Президент России 24 апреля подписал указ об упрошенной процедуре получения российского гражданства для жителей Донбасса. С того времени около 90 тысяч украинских граждан подали заявления на новые паспорта и уже многие получили документы.