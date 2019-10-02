Украинцам начали массово выдавать иностранные паспорта

Жители Донбасса подали почти 90 тысяч заявлений на российское гражданство Подробнее

Для проведения расследования Генпрокуратура получила доступ к документам Совета национальной безопасности и обороны Украины. Отмечается, что бумаги содержат некую государственную тайну и информацию о выдаче иностранных паспортов гражданам.

Все переданные документы были собраны с апреля по сентябрь 2019 года. Они поступали от СБУ, Минобороны, МВД и Госпогранслужбы.

Доступ предоставили по решению Печерского районного суда Киева. Постановление не подлежит обжалованию и будет действовать в течение месяца. Если СНБО не передаст документы, что в будут проведены соответствующие обыски.

Президент России 24 апреля подписал указ об упрошенной процедуре получения российского гражданства для жителей Донбасса. С того времени около 90 тысяч украинских граждан подали заявления на новые паспорта и уже многие получили документы.