Украинцам и белорусам станет проще получить российское гражданство

Русскоговорящие граждане Украины и Белоруссии теперь признаются носителями языка. Если они захотят получить российские паспорта, процедура пройдет в упрощенном порядке — быстро и без лишней волокиты.

Два закона, которые упростят гражданам Белоруссии и Украины получение гражданства РФ, 5 марта приняли в третьем чтении депутаты Госдумы.

«Мы упрощаем процедуру получения гражданства РФ и избавляем от бюрократической волокиты русскоговорящих соотечественников и тех граждан бывших советских республик, которые уже проживают на территории нашей страны либо связывают себя с Россией», — приводит сайт нижней палаты парламента слова спикера Вячеслава Володина.

Теперь в России будет единый срок рассмотрения заявлений на получение российского гражданства в упрощенном порядке, которые подали на территории РФ. На все уйдет не больше трех месяцев, тогда как сейчас такие документы рассматривают до полугода.

По словам Володина, благодаря инициативам депутатов, в 2019 году россиянами стали почти 500 тысяч выходцев с Украины, из Белоруссии, Армении и других бывших республик СССР.