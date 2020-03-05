Украинцам и белорусам станет проще получить российское гражданство
Два закона, которые упростят гражданам Белоруссии и Украины получение гражданства РФ, 5 марта приняли в третьем чтении депутаты Госдумы.
«Мы упрощаем процедуру получения гражданства РФ и избавляем от бюрократической волокиты русскоговорящих соотечественников и тех граждан бывших советских республик, которые уже проживают на территории нашей страны либо связывают себя с Россией», — приводит сайт нижней палаты парламента слова спикера Вячеслава Володина.
Теперь в России будет единый срок рассмотрения заявлений на получение российского гражданства в упрощенном порядке, которые подали на территории РФ. На все уйдет не больше трех месяцев, тогда как сейчас такие документы рассматривают до полугода.
По словам Володина, благодаря инициативам депутатов, в 2019 году россиянами стали почти 500 тысяч выходцев с Украины, из Белоруссии, Армении и других бывших республик СССР.