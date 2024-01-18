18 января 2024, 17:17
Украинцам без справок из военкоматов стали отказывать в госпитализации
«Страна.ua»: украинцам без справок из военкоматов стали отказывать в медпомощи
В медицинских учреждениях Украины стали требовать у мужчин справку из военкомата. В случае, если пациент не может предоставить документ, ему отказывают в госпитализации. Об этом сообщило издание «Страна.ua».
Такие справки выдают в территориальном центре комплектования (ТЦК). Сотрудница одного центров в Харькове заявила, что справки начали требовать несколько месяцев назад.
Реклама
Однако большинство украинцев стараются обращаться в частные клиники. С осени нагрузка на них выросла на 30%.
По данным издания, скандал с отказом госпитализировать пациента без справки из военкомата произошел минувшим летом. Тогда власти в Ивано-Франковской области объявили, что медучреждения не будут оказывать помощь мужчинам без необходимых документов.
Во вторник, 16 января, Рада Украины одобрила создание электронного реестра военнообязанных. В него внесут граждан в возрасте от 17 до 60 лет.
Врачи
Мужчины
Украина
Реклама
Реклама