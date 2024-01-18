Мир 18 января 2024, 17:17 Украинцам без справок из военкоматов стали отказывать в госпитализации «Страна.ua»: украинцам без справок из военкоматов стали отказывать в медпомощи РИА «Новости»

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В медицинских учреждениях Украины стали требовать у мужчин справку из военкомата. В случае, если пациент не может предоставить документ, ему отказывают в госпитализации. Об этом сообщило издание «Страна.ua».

Такие справки выдают в территориальном центре комплектования (ТЦК). Сотрудница одного центров в Харькове заявила, что справки начали требовать несколько месяцев назад.

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Однако большинство украинцев стараются обращаться в частные клиники. С осени нагрузка на них выросла на 30%.

По данным издания, скандал с отказом госпитализировать пациента без справки из военкомата произошел минувшим летом. Тогда власти в Ивано-Франковской области объявили, что медучреждения не будут оказывать помощь мужчинам без необходимых документов.

Во вторник, 16 января, Рада Украины одобрила создание электронного реестра военнообязанных. В него внесут граждан в возрасте от 17 до 60 лет.