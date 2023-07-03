Мир 03 июля 2023, 07:20 Украинца задержали в Польше за попытку перевести через границу иностранцев Пограничная служба Польши сообщила о задержании перевозившего пятерых эфиопов украинца РИА «Новости»

Читать 360tv в

Пограничная служба Польши задержала украинца при попытке перевезти через государственную границу с Белоруссией пятерых граждан Эфиопии. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

ЧП произошло на участке Дубиче-Церкевне. Гражданин Украины пытался в автомобиле перевести пять эфиопов, но его действия пресекли пограничники.

Реклама

В ведомстве отметили, что в Польшу через Белоруссию 1 июля пытались попасть 187 человек, среди которых были граждане Ирана и Сомали. Обратно из них вернули 45 человек.

Ранее МВД Польши объявило о намерении усилить охрану на границе с Белоруссией. Глава ведомства Мариуш Каминьский подчеркивал, что дополнительно на блокпосты отправят 500 сотрудников контртеррористических подразделений и полицейских.

Также он уточнил, что сейчас границу охраняют две тысячи военнослужащих и пять тысяч пограничников.