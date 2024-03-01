Мир 01 марта 2024, 08:28 Украинца с раздвоением личности мобилизовали в ряды ВСУ Пленный украинец рассказал, что его мобилизовали с диагнозом раздвоения личности РИА «Новости»

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Украинский военный комиссариат мобилизовал в ряды ВСУ местного жителя, несмотря на диагноз о раздвоении личности. Об этом РИА «Новости» сообщил попавший в плен военный Василий Кулачук.

«Мне вручили повестку и поехал сюда. Проблемы со здоровьем у меня серьезные, было воспаление позвоночника и обезвоживание. Лежал в психоневрологическом диспансере с диагнозом раздвоение личности, около семи дней. Но все равно пошел служить со всем этим», — отметил он.

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Мужчина уточнил, что ему 51 год и родом он из Волынской области. В январе 2024 года он сдался в плен в районе села Приютное в Запорожской области.

Ранее стало известно, что украинские военные атаковали своих же солдат, которые решили сдаться в плен. Боевик Александр Госинец рассказал, что его группа сложила оружие рядом с поселком Урожайное в ДНР, после чего по ним ударили беспилотники сослуживцев.