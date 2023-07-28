Мир 28 июля 2023, 23:28 Украинца попытались забрать в ВСУ прямо на пикнике, но он дал отпор Сотрудники украинского военкомата попытались мобилизовать мужчину во время пикника у реки YouTube

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В украинских соцсетях распространилось видео, на котором отдыхающего на пляже мужчину пытаются забрать два сотрудника военкомата. Однако тот смог оказать сопротивление, скинув одного из военных в реку.

На кадрах компания молодых людей отдыхает у водоема: дети купаются, взрослые загорают, еще один мужчина жарит шашлык. К последнему и пришли сотрудники военкомата. Сначала они мирно разговаривают, затем завязывается драка. Одного из военнослужащих отдыхающий обезвреживает, сбросив его в воду. Разобраться с другим сотрудником военкомата ему помогает другой мужчина. Военный отходит, а вслед ему летят бутылки. На этом видео обрывается.

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В какой области и когда сняты эти кадры, неизвестно.

Ранее украинский лидер Владимир Зеленский внес в Раду законопроект о продлении в стране всеобщей мобилизации. А тем временем сотрудники военных комиссариатов Украины перешли на новый уровень: они хватают мужчин не только на улицах и в автобусах, но и врываются в квартиры.