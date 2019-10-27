Украинца осудили за футболку с СССР

Дзержинский районный суд Кривого Рога признал мужчину виновным за то, что он нарушил запрет на использование «символики коммунистического тоталитарного режима». В материалах дела сказано, что он находился в футболке с принтом СССР возле торгового центра города.

Подсудимый признал вину и заключил со следствием досудебное соглашение. В течение ближайшего года мужчина должен периодически отмечаться в уполномоченных органах, сообщать о любых изменениях места жительства, а также не покидать страну без предварительного согласия.

Закон, который запрещает демонстрировать советскую символику, начал действовать на Украине с мая 2015 года. Максимальный срок лишения свободы за нарушение этой статьи достигает пяти лет.