Украинца оштрафовали за лайк под гербом СССР
Суд на Украине оштрафовал жителя Сумской области на 155 долларов за лайк под гербом СССР
Украинцу выписали штраф за то, что он лайкнул герб СССР в «Одноклассниках» и разместил изображение на своей странице. Роменский суд Сумской области оштрафовал его на 155 долларов (порядка 11,6 тысячи рублей), передал ТАСС.
Осужденный признал свою вину и не стал пререкаться с прокуратурой по поводу штрафа.
Обвиняемый работает на заправке. В мае 2020 года он увидел в соцсети картинку с гербом СССР, поставил лайк и сделал репост. Следователи расценили эти действия как распространение материалов с призывами к свержению власти и конституционного строя. Мужчина заверил, что ни к чему не призывал, полностью признав свою вину.
Власти Украины в 2017 году в рамках санкций решили заблокировать на территории страны ряд российских ресурсов, в числе которых оказались и социальные сети «Одноклассники» и «ВКонтакте». А за год до этого на Украине приняли закон о декоммунизации, запрещающий советскую символику и осуждающий коммунистический режим в целом.
В ноябре 2021 года на Украине предложили переименовать 20 населенных пунктов на русском языке.