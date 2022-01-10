Украинца оштрафовали за лайк под гербом СССР

Украинцу выписали штраф за то, что он лайкнул герб СССР в «Одноклассниках» и разместил изображение на своей странице. Роменский суд Сумской области оштрафовал его на 155 долларов (порядка 11,6 тысячи рублей), передал ТАСС.

Осужденный признал свою вину и не стал пререкаться с прокуратурой по поводу штрафа.

Обвиняемый работает на заправке. В мае 2020 года он увидел в соцсети картинку с гербом СССР, поставил лайк и сделал репост. Следователи расценили эти действия как распространение материалов с призывами к свержению власти и конституционного строя. Мужчина заверил, что ни к чему не призывал, полностью признав свою вину.

Власти Украины в 2017 году в рамках санкций решили заблокировать на территории страны ряд российских ресурсов, в числе которых оказались и социальные сети «Одноклассники» и «ВКонтакте». А за год до этого на Украине приняли закон о декоммунизации, запрещающий советскую символику и осуждающий коммунистический режим в целом.

В ноябре 2021 года на Украине предложили переименовать 20 населенных пунктов на русском языке.