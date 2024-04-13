Мир 13 апреля 2024, 02:26 Украинца накажут в Одессе из-за советских открыток Полиция задержала украинца в Одессе из-за советских открыток Патрульная полиция Одесской области/Telegram

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Полиция задержала в Одессе мужчину, у которого нашли поздравительные открытки советского периода. Об этом сообщила в своем Telegram-канале Патрульная полиция Одесской области.

Внимание украинских инспекторов привлек мужчина, который при их появлении резко изменил направление движения. По их словам, прохожий якобы пытался бежать и начал вести себя агрессивно.

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Во время поверхностной проверки у него обнаружили множество открыток с символикой коммунистического режима. Сейчас обстоятельства данного происшествия устанавливаются.

С 2014 года на Украине ведут борьбу с символикой и памятниками советских времен. В Полтавской области в городе Лубны ранее демонтировали памятник Пушкину. До этого во Львовской области снесли два памятника, поставленных в честь советских воинов.