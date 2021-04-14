Украинца четыре раза вылечили от коронавирусной инфекции

Житель Харькова четыре раза попадал в больницу после заражения коронавирусом. Как пояснили лечащие врачи, у пациента есть существенные нарушения в работе иммунной системы, поэтому антитела не формировались и он заражался несколько раз. Об этом сообщило УНИАН.

Заведующий терапевтическим отделением Харьковской городской клинической больницы Роман Елисеев рассказал, как проходило лечение необычного пациента. По его словам, иммунная система пациента работала с нарушениями, поэтому иммунитет к новой инфекции не вырабатывался. «Через сопутствующие патологии не вырабатывались антитела. Его уже выписали», — рассказал он. Повторное заражение коронавирусом действительно возможно. Это подтверждают как врачи, которые занимаются лечением пациентов, так и проводящие исследования ученые. Но повторное заражение протекает в легкой форме, так как иммунная система уже готова отвечать на новое появление возбудителя.