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    14 апреля 2021, 13:38

    Украинца четыре раза вылечили от коронавирусной инфекции

    Анатолий Минкин

    Житель Харькова четыре раза попадал в больницу после заражения коронавирусом. Как пояснили лечащие врачи, у пациента есть существенные нарушения в работе иммунной системы, поэтому антитела не формировались и он заражался несколько раз. Об этом сообщило УНИАН.

    Украинца четыре раза вылечили от коронавирусной инфекции

    Заведующий терапевтическим отделением Харьковской городской клинической больницы Роман Елисеев рассказал, как проходило лечение необычного пациента.

    По его словам, иммунная система пациента работала с нарушениями, поэтому иммунитет к новой инфекции не вырабатывался.

    «Через сопутствующие патологии не вырабатывались антитела. Его уже выписали», — рассказал он.

    Повторное заражение коронавирусом действительно возможно. Это подтверждают как врачи, которые занимаются лечением пациентов, так и проводящие исследования ученые. Но повторное заражение протекает в легкой форме, так как иммунная система уже готова отвечать на новое появление возбудителя.