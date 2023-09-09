Мир 09 сентября 2023, 21:13 Украинца без кисти и глаза признали годным к службе — СМИ РВ: жителя Сумской области без кисти и глаза признали годным к службе в ВСУ РИА «Новости»

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Жителя города Шостки Сумской области Александра без кисти и глаза признали годным к воинской службе в рядах ВСУ. Об этом написали журналисты Telegram-канала «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

Александр является инвалидом второй группы, у него с детства нет кисти руки и анатомически поврежден глаз. После получения повестки мужчина принес в военкомат медицинские документы, но оттуда его отправили на лечебную комиссию с формулировкой, что «справки ничего не значат».

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ВЛК признала Александра ограниченно годным. В военкомате инвалиду второй группы пообещали «легкую работу» в армии и отправили на поле боя, добавили авторы статьи.

Новость о мобилизации инвалида вызвала негативную реакцию украинцев. Они призвали отправить на службу «мажорных сыновей», которые прячутся за границей.