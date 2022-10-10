Украинскую власть и ее сторонников отрезвили ударами по Киеву и другим регионам страны | 360°

Эксклюзив 10 октября 2022, 12:18 Поделиться Telegram

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Viber Украинскую власть и ее сторонников отрезвили ударами по Киеву и другим регионам страны Политолог Светов: взрывы в Киеве — попытка отрезвить украинскую власть РИА Новости

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Утренние удары по Киеву, Харькову и ряду регионов Украины должны были отрезвить украинскую власть, которая безнаказанно атаковала Крымский мост и новые регионы России. Об этом в эфире «360» заявил политолог Юрий Светов.

Он выразил мнение, что в последние дни россияне задавались вопросом: «Выходит, что можно с нами безнаказанно поступать как хотят: обстреливать районы Белгородской, Курской, Калужской областей, взрывать наши газопроводы, атаковать Крымский мост, — и отмщения не будет?»

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«Я полагаю, что у многих людей, настоящих патриотов страны <…> [сегодня возникли такие мысли]: „Наконец мы стали отвечать так, как надо“, — заявил Светов.

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Он напомнил, что Украину предупреждали, что нельзя просто так атаковать новые регионы России, не раз говорилось о красных линиях.

«[Теперь] ответный удар должен произвести отрезвление не только на украинскую власть, но и на тех, кто продолжает твердить, что туда надо поставлять оружие», — подчеркнул эксперт.

При этом он отметил, что хотя на Украине с начала спецоперации процветает антироссийская риторика, поддерживающие СВО россияне, наоборот, с сочувствием относятся к обычным украинцам.

Взрывы 10 октября прогремели в Киеве, известно о погибших и раненых. Мэр Виталий Клико заявил о повреждении объектов критической инфраструктуры города. Также сообщалось, что пострадали Львовская, Ивано-Франковская и других области страны.

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