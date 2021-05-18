Украинскую туристку потеряли в горах во время экскурсии в Турции

Украинская туристка потерялась во время экскурсии в горы Анталии. Местная полиция и спасатели заняты поиском путешественницы. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу министерства иностранных дел Украины.

«Консульство Украины взаимодействует с жандармерией провинции Анталия с целью поиска гражданки Украины Яны Кривошеи и находится на связи с ее братом», — сказано в сообщении пресс-службы.

Связь с Украиной прекратилась 2 мая. Женщина должна была вернуться на родину 10 мая, однако этого не случилось.

«Спасательное спецподразделение обнаружило палатку гражданки. Поисковая операция продолжается, осуществляется анализ использования сотовой связи. Украинские консулы держат это дело на особом контроле», — сообщила пресс-служба.

По заявлению брата женщины, Кривошея тайно улетела в Турцию 1 мая. Она сообщила о своей поездке лишь утром 2 мая, отправив матери поздравление с Пасхой. Женщина планировала покорить одну из вершин гор Анталии. Спустя три дня, 5 мая, она перестала выходить на связь.

Спецслужбы занялись поисками туристки 4 мая. Палатку пострадавшей нашли 12 мая. Вершину горы обследовали альпинисты, полицейские и спасатели. Во время поисков применили дрон, однако следов женщины обнаружить не удалось.