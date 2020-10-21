Украинскую телезвезду арестовали в Индонезии

По данным издания, полиция арестовала Манько за вождение конной повозки без прав. Телеведущая заверила, что у нее есть водительские права, а вот документа, позволяющего ей управлять конной повозкой, нет.

«Я нарушила местный закон, сама того не зная», — призналась Манько.

Отмечается, что она не смогла договориться с местными правоохранителями на месте, поэтому ей придется провести в изоляторе некоторое время, пока все обстоятельства не будут выяснены.