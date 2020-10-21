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    21 октября 2020, 23:47

    Украинскую телезвезду арестовали в Индонезии

    Артур Блянихов

    В индонезийскую тюрьму угодила украинская телеведущая Ольга Манько, передает «ПолитРоссия».

    По данным издания, полиция арестовала Манько за вождение конной повозки без прав. Телеведущая заверила, что у нее есть водительские права, а вот документа, позволяющего ей управлять конной повозкой, нет.

    «Я нарушила местный закон, сама того не зная», — призналась Манько.

    Отмечается, что она не смогла договориться с местными правоохранителями на месте, поэтому ей придется провести в изоляторе некоторое время, пока все обстоятельства не будут выяснены.