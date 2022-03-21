Украинскую сторону уличили в нежелании установить мир

На Украине решили как можно дольше затягивать ход российской спецоперации, поскольку представители украинской власти хотят воевать. Об этом в том числе свидетельствуют заявления президента страны Владимира Зеленского о принадлежности Донбасса.

Представитель Народной милиции Донецкой народной республики Эдуард Басурин рассказал о тактике украинской стороны в беседе с Ura.ru.

«Получается, что власть на Украине делает так, чтобы спецоперация продолжалась дольше, и дальше не заканчивать ее», — подчеркнул он.

Басурин отметил, что на переговорах представители Украины «ничего не приводят». Он напомнил и об утверждениях Зеленского — освобождении Крыма силой и совместного будущего Украины и Донбасса.

«Они мира не хотят, они хотят воевать. Кто там непосредственно — он или его советники, которые ему нашептывают на ухо», — сказал Басурин.

В Минобороны РФ ранее заявили, что мужчин на Украине насильно забирают в армию. Людей мобилизуют под видом резервистов, а потом используют в качестве «пушечного мяса».