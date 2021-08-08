Украинскую спортсменку вызвали на разговор в Минобороны из-за фото с россиянкой на Олимпиаде

Фотография украинской спортсменки Ярославы Магучих с россиянкой Марией Ласицкене на Играх в Токио не осталась без внимания в Минобороны Украины. В ведомстве считают, что снимок может стать «объектом информационных спецопераций врага».

О «страшных» последствиях дружеских объятий олимпийских призеров написала в Facebook заместитель министра обороны Украины Анна Маляр.

Она уточнила, что Магучих является младшим лейтенантом ВСУ. Всего в состав украинской сборной вошли 60 армейских спортсменов. И все они, по ее словам, должны понимать, что на Украине продолжается российско-украинская война и это накладывает определенные ограничения и ответственность.

«Верное следование спортивным традициям, к примеру — фото объятий со спортсменами — гражданами РФ, когда они становятся призерами, сразу использует враг как информационно-психологическую пушку, которая демонстрирует миру, что „их здесь нет“», — считает Маляр.

Таким образом, как пояснила замминистра, неосторожное поведение украинских спортсменов может стать «объектом информационных спецопераций врага». Маляр также обратила внимание на то, что фото Магучих и Ласицкене вызвало негодование в обществе. Она призвала прекратить травлю спортсменки и дождаться, когда она сама объяснит случившееся.