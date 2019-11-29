Украинскую шпионку задержали в Севастополе

Сотрудники ФСБ задержали в Севастополе россиянку по подозрению в государственной измене. Было возбуждено уголовное дело.

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Как пишет РИА «Новости» со ссылкой на Федеральную службу безопасности, гражданку России завербовали украинские спецслужбы. Женщина собирала секретные данные военных.

В ФСБ отметили, что женщина действовала по заданию Главного управления разведки Минобороны Украины.

После задержания возбудили уголовное дело, по которому шпионке может грозить до 20 лет тюрьмы. Остальные подробности и детали пока не сообщаются.