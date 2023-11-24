Мир 24 ноября 2023, 01:06 Украинскую семью задержали в Испании за эксплуатацию соотечественниц Полиция Испании задержала украинцев, эксплуатировавших своих соотечественниц Freepik

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В Андалусии полицейские задержали супружескую пару с Украины, которая эксплуатировала своих соотечественниц. Сообщение об этом появилось на сайте Министерства внутренних дел Испании.

По информации ведомства, супружеская пара с Украины приглашала соотечественниц поработать у них в Испании в качестве нянь и домработниц. Но, когда девушки прилетали, оказывалось, что условия работы сильно отличались от оговоренных. Полицейское расследование началось после жалобы одной из пострадавших.

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«Отсутствие трудового договора, непрерывная работа без перерыва даже на прием пищи, постоянное психологическое насилие со стороны супружеской пары, угрозы, отсутствие интимной и личной жизни, запрет на выход из дома и даже запрет на общение с другими работниками в том же доме — вот лишь некоторые условия, с которыми им пришлось столкнуться», — рассказали в испанской полиции.

В ходе расследования выяснилось, что подозреваемые системно эксплуатировали своих работников на протяжении как минимум полутора лет. Полицейские пообщались с одиннадцатью пострадавшими девушками.

В конце октября неизвестные закидали коктейлями Молотова виллу украинского блогера Шария в испанском городе Таррагона.