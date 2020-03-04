Украинскую певицу затравили за пост о победе Little Big на Евровидении

Украинская певица Jerry Heil намекнула в своем Instagram-аккаунте на победу российской группы Little Big на Евровидении в 2020 году. Большая часть подписчиков исполнительницы восприняла пост в штыки. Девушку стали обвинять в поддержке «агрессора» и даже желать ей смерти.

«Мне кажется или мы с вами уже знаем победителя Евровидения?» — написала Jerry Heil (настоящее имя певицы Яна Шемаева), отметив в публикации аккаунт российской группы Little Big.

Недовольные комментарии и упреки градом посыпались на певицу. Девушке писали, что «позорно поддерживать страну, которая аннексировала территории» и напомнили, что Little Big «незаконно» ездили в Крым, упомянув при этом сайт «Миротворец», где опубликована база данных людей, которых авторы портала называют сепаратистами или «агентами Кремля».

Один из пользователей вообще пожелал девушке смерти: «Как говорят, земля бетоном, Яна…», приводит портал Страна.ua комментарии со страницы девушки.

Но нашлись и те, кто поддержал певицу. Эти пользователи отметили, что обвинения в поддержке России после поддержки группы Little Big в посте — не логичные, а у музыки, как и у любого другого проявления искусства, нет границ и стран.

Но положительных сообщений, видимо, было гораздо меньше, чем негативных, поэтому Jerry Heil отменила возможность комментирования именно этого поста, и теперь под постом больше нет ни одной записи. Однако скриншоты ранее оставленных сообщений пользователей разлетелись по соцсетям. Подпись к фотографии певица менять или удалять не стала.

2 марта стало известно, что Россию на Евровидении в 2020 году представит группа Little Big. Коллектив известен харизматичными участниками и буйными танцами. Основатель и солист группы Илья Прусикин уже пообещал, что их выступление удивит всех.

Little Big — российская рейв-группа, которая появилась еще в 2013 году. Коллектив именует себя сатирической арт-коллаборацией, которая делает ставку не только на музыку, но и на представление. За время своего существования коллектив выпустил массу композиций, почти каждая из которых стала хитом.