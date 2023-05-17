Мир 17 мая 2023, 03:11 Украинскую модель убили бензопилой в Таиланде — СМИ Khao Sod: польский турист убил украинскую модель в Таиланде Michael Fenton / Unsplash

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В одном из отелей Бангкока обнаружили тело 27-летней украинской модели, сообщило издание Khao Sod. Авторы статьи отметили, что убил ее польский турист. Местные полицейские уже задержали мужчину. По предварительной информации, он расправился с жертвой при помощи бензопилы.

Тело украинки с рваной раной на шее нашли в съемной квартире на 32-м этаже. Рядом с ней находилась окровавленная бензопила.

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По данным издания, девушка снимала жилье вместе со своим 25-летним знакомым из Польши, который прибыл в страну в конце апреля. Днем 15 мая молодой человек поднялся в номер с большим чемоданом — скорее всего, именно в нем он пронес пилу.

Поляк убил подругу и попытался расчленить ее тело, а затем покинул место преступления. Он вызвал такси и попросил отвезти его на границу с Камбоджей, однако там его задержали полицейские.

В начале марта в Колумбии погиб 34-летний турист из Великобритании. Он успел рассказать, что подвергся нападению — трое неизвестных украли у него деньги и сильно ударили пистолетом по голове.