17 мая 2023, 03:11
Украинскую модель убили бензопилой в Таиланде — СМИ
Khao Sod: польский турист убил украинскую модель в Таиланде
В одном из отелей Бангкока обнаружили тело 27-летней украинской модели, сообщило издание Khao Sod. Авторы статьи отметили, что убил ее польский турист. Местные полицейские уже задержали мужчину. По предварительной информации, он расправился с жертвой при помощи бензопилы.
Тело украинки с рваной раной на шее нашли в съемной квартире на 32-м этаже. Рядом с ней находилась окровавленная бензопила.
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По данным издания, девушка снимала жилье вместе со своим 25-летним знакомым из Польши, который прибыл в страну в конце апреля. Днем 15 мая молодой человек поднялся в номер с большим чемоданом — скорее всего, именно в нем он пронес пилу.
Поляк убил подругу и попытался расчленить ее тело, а затем покинул место преступления. Он вызвал такси и попросил отвезти его на границу с Камбоджей, однако там его задержали полицейские.
В начале марта в Колумбии погиб 34-летний турист из Великобритании. Он успел рассказать, что подвергся нападению — трое неизвестных украли у него деньги и сильно ударили пистолетом по голове.
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